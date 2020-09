Tornano gli "Avanti tutta days" di Leo Cenci

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - Tornano gli 'Avanti tutta days', l'iniziativa voluta da Leonardo Cenci, per festeggiare lo sport e le buone pratiche della salute e del benessere. L'appuntamento per l'ottava edizione sarà al Barton Park il 12 e 13 settembre e l'evento si svolgerà secondo il rispetto di tutte le normative legate alla sicurezza anti Covid.

"Non ci siamo fermati - spiega Federico Cenci, dell'associazione Avanti tutta Onlus - perché Leo avrebbe voluto che non ci arrendessimo di fronte alle difficoltà, così come ha fatto lui".

In coda alla conferenza è stata inaugurata l'opera di Renato Bisci, raffigurante Leonardo, che sarà collocata al Percorso verde 'Leonardo Cenci'.

Saranno oltre 50 gli stand di associazioni e operatori della salute, e di associazioni legate alla solidarietà, presenti alla manifestazione. Hanno aderito le società del: football americano, kung fu, tennis, ginnastica ritmica, nordic walking, rugby junior, volley, sub, scherma, difesa personale, Asd Usb Fortebraccio, Fitness, oncology games.

Per lo sport, il percorso verde 'Leonardo Cenci' sarà la scenografia della 1° edizione della 'CronoLeo'. Corsa a cronometro di 3 chilometri che si svolgerà domenica 12 mattina.

Per lo sport, come per gli altri appuntamenti, si svolgerà un panel di approfondimento. Gli ospiti che parleranno sono l'atleta Luca Panichi, il mental coach Simon Francesco Di Rupo e il giornalista Mario Mariano. Insieme a loro Donatella Porzi, direttore scientifico della Scuola regionale dello sport del Coni.

Domenica pomeriggio a partire dalle 17.15 è in programma un incontro con il dottor Fausto Roila e il professor Maurizio Tonato, ai quali è affidato il compito di trarre le conclusioni sui lavori della due giorni. Per la nutrizione invece sono previsti un panel e quattro coocking show. (ANSA).