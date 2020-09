Squarta, Umbria modello in Italia

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "La nostra è una ripartenza importante perché dobbiamo affrontare un momento delicato. Sarà una stagione, autunnale e invernale, molto impegnativa e sono convinto che l'Umbria continuerà ad essere un modello di gestione e di modo di affrontare la politica per tutta Italia": così il presidente dell'Assemblea legislativa regionale Marco Squarta all'ANSA questa mattina prima dell'avvio del consiglio della "ripartenza" convocato, in 19/a Sessione regionale europea e 20/a Sessione straordinaria, dopo quello fatto a fine luglio e con le attività delle commissioni già riprese da fine agosto.

"C'è incertezza da parte di tutti per quello che avverrà a livello sanitario per la questione Covid e speriamo che non ci sia una seconda ondata forte" ha affermato Squarta che poi ha aggiunto: "Anche chi governa ha la preoccupazione dell'ordinario con la gestione della macchina della Regione ma al tempo stesso c'è grande prudenza e grande responsabilità per poter affrontare la faccenda sanitaria che purtroppo ancora non ci siamo lasciati alle spalle".

Tra i temi più urgenti e delicati da affrontare, Squarta mette al centro quindi la sicurezza sanitaria e la ripartenza economica: "Sono le nostre priorità ma credo anche quelle di ogni consiglio regionale in Italia".

Per la questione sanitaria e la sua tenuta, secondo il presidente dell'Assemblea legislativa "occorre continuare ad operare bene come è stato fatto in merito alla prevenzione e al rispetto delle regole. L'obiettivo - ha continuato Squarta - è essere pronti nella malaugurata ipotesi che peggiori la situazione".

L'altro aspetto importante per Squarta è quello delle misure economiche "perché - ha detto - non possiamo permettere che tutti coloro che si sono 'salvati' dal Covid possano soffrire dal punto di vista economico". (ANSA).