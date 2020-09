Squarta, sanità ed economia priorità del Consiglio regionale

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "Sicurezza sanitaria e ripartenza economica sono le priorità dell'Assemblea legislativa dell'Umbria". Lo ha detto il presidente Marco Squarta nel giorno in cui l'Aula di Palazzo Cesaroni torna a riunirsi.

"Ci troviamo ad affrontare un momento molto delicato - ha spiegato Squarta -, c'è ancora tanta incertezza dal punto di vista sanitario e l'auspicio è che non si debba fronteggiare una seconda, forte ondata sanitaria. Sarà un autunno difficile impegnativo, continueremo a lavorare con grande responsabilità sulla prevenzione e sul rispetto delle regole per essere pronti a fronteggiare ogni situazione".

"La seconda questione prioritaria - ha concluso - è legata alle misure economiche in quanto non possiamo permettere che coloro che sono riusciti a salvarsi dal Covid finiscano schiacciati dal punto di vista finanziario". (ANSA).