Sogepu acquisisce impianto di recupero

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 08 SET - Con l'acquisto dell'impianto di recupero della carta, della plastica e del legno della società Ecocassia a Montecastelli, nel comune di Umbertide, Sogepu "diventa strategica in Umbria, completando sostanzialmente il ciclo aziendale della gestione dei rifiuti, dalla raccolta porta a porta, al trattamento dei materiali finalizzato al recupero, fino allo smaltimento nella discarica in gestione presso il polo di Belladanza". Lo sottolinea la stessa azienda.

"Questo investimento rafforza l'autonomia della società nel sistema regionale della gestione dei rifiuti del quale è un fattore essenziale di tenuta, grazie a una impiantistica che garantisce l'autosufficienza del sub-ambito 1 Auri dell'Alta Umbria ed è punto di riferimento per i Sub-Ambiti 2, 3 e 4", ha spiegato l'amministratore unico di Sogepu Cristian Goracci.

