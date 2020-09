Paola Fioroni, ripartiamo determinati

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "Ripartiamo con grande determinazione nella consapevolezza che oltre a dover rispondere ad una situazione di contingenza per la gestione dell'emergenza dobbiamo essere pronti a riprogrammare e a pensare al futuro": ad affermarlo è Paola Fioroni, vicepresidente leghista dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Che così ha parlato con l'ANSA.

Un futuro che per Fioroni va "intercettato e guidato, subito" con l'Assemblea legislativa che quindi "dovrà lavorare intensamente anche in maniera equilibrata cercando un dibattito politico che vada nella direzione del bene degli umbri". Secondo Fioroni dall'Assemblea, in un periodo delicato come quello attuale, "dovranno partire tanti atti di indirizzo e tante proposte di legge per portare soluzioni reali a quelle che sono le problematiche di questa regione". Problematiche, ha concluso la vicepresidente, "che non sono solo quelle legate al Covid ma altre che ci portiamo dietro da tantissimo tempo e che l'emergenza non ha fatto altro che acuire". (ANSA).