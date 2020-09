Camera commercio Perugia promuove Roadshow su export

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - La Camera di commercio di Perugia promuove la sesta tappa del Roadshow organizzato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), dall'Agenzia Ice e Sace Simest, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere.

L'evento, dedicato alle imprese umbre e marchigiane, si svolgerà on-line l'11 settembre dalle 9.30 alle 11.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al link https://roadshowpattoexport2020.ice.it/buyer/richiesta-accesso In tale occasione verrà presentato il "Patto per l'export".

Saranno illustrate alle aziende partecipanti la strategia di sostegno pubblico alle imprese che operano o intendono inserirsi nei mercati internazionali attraverso risorse straordinarie messe a disposizione dal Governo per imprimere al sistema produttivo un nuovo slancio. (ANSA).