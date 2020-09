Agabiti, scuola riparte il 14 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 08 SET - "Si riapre il 14 settembre": Paola Agabiti, assessore all'Istruzione della Regione Umbria, ha confermato che le lezioni riprenderanno quando previsto a livello nazionale. "La posizione della Giunta appare chiara" ha sottolineato intervenendo in Assemblea legislativa dove ha risposto a un'interrogazione del consigliere regionale del Partito democratico Michele Bettarelli.

Agabiti ha tra l'altro sottolineato "la più alta adesione d'Italia ai test volontari sierologici per il personale scolastico". "Sono in programma - ha aggiunto - altri incontri per stabilire la corretta e puntuale informazione sulla gestione delle attività didattiche in sicurezza e sul protocollo da seguire in caso di contagi. Infine, la Regione ha messo a punto un piano per mantenere gli orari di entrata e di uscita dalla scuola con un gravoso impegno economico, che prevede cento autobus in più ogni giorno. Stiamo lavorando senza sosta - ha concluso Agabiti - per la ripresa dell'attività scolastica in sicurezza". (ANSA).