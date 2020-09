Torna a riunirsi Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - Dopo la pausa estiva torna a riunirsi l'Assemblea legislativa dell'Umbria. E' stata infatti convocata dal presidente Marco Squarta in 19/a Sessione regionale europea e 20/a Sessione straordinaria per martedì 8 settembre, con inizio dei lavori alle ore 10. Diretta streaming su: https://tinyurl.com/yy25hlcv(link is external).

L'Ufficio stampa provvederà a pubblicare sul sito istituzionale (www.alumbria.it(link is external)) e sui social media gli aggiornamenti sui lavori e sugli atti approvati.

La seduta sarà aperta con le interrogazioni a risposta immediata (question time), seguirà la Sessione regionale europea (l.r. "11/2014") con tre atti amministrativi. A seguire la trattazione di mozioni, disegni di legge e atti amministrativi.

QUESTION TIME “Tempi previsti per l'approvazione del master plan per lo sviluppo della Valnerina e del Comune di Spoleto (MPS)”, interroga il consigliere Valerio Mancini (Lega), risponde la presidente della Regione, Donatella Tesei; “Intendimenti della Giunta regionale in merito agli elettrotreni Minuetto acquistati dalla Regione Umbria e non utilizzati”, interrogazione dei consiglieri Francesca Peppucci, Daniele Carissimi, Eugenio Rondini e Valerio Mancini (Lega), risponde l'assessore Enrico Melasecche; “Progetto controllo dei chironomidi al lago Trasimeno", interrogazione dei consiglieri Simona Meloni e Tommaso Bori (PD), risponde l'assessore Roberto Morroni; “Applicazione delle nuove linee guida per l'interruzione di gravidanza farmacologica e somministrazione della RU 486”, interrogazione dei consiglieri Tommaso Bori, Michele Bettarelli, Fabio Paparelli, Donatella Porzi (PD), Thomas De Luca (M5S) e Vincenzo Bianconi (Gruppo misto), risponde l'assessore Luca Coletto; “Anno scolastico - determinazioni circa l'inizio delle lezioni”, interroga il consigliere Michele Bettarelli (PD), risponde l'assessore Paola Agabiti; “Intendimenti della Giunta regionale in merito al ponte di Corbara”, interrogazione dei consiglieri Francesca Peppucci e Daniele Carissimi (Lega), risponde l'assessore Enrico Melasecche; “Competenze ostetriche nell'ambito del percorso assistenziale della gravidanza fisiologica con riguardo alle competenze prescrittive della professionista ostetrica, adozione ricettario rosa in Umbria e adozione modello - care ostetrica”, interrogazione del consigliere Andrea Fora (Patto civico), risponde l'assessore Luca Coletto; “Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, programmazione per l'utilizzo delle risorse del ‘Recovery fund’, quali priorità e strategie per l'Umbria?, interrogazione del consigliere Thomas De Luca (M5S), risponde la presidente della Regione Donatella Tesei. SESSIONE REGIONALE EUROPEA “Rapporto sugli affari europei”, atto di iniziativa della Giunta regionale; “Programma legislativo annuale 2020 della Commissione Europea”, atto di iniziativa della Commissione europea; “Relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale agli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione europea”, atto di iniziativa della Presidente della Regione. Relatore in Aula, per la sessione europea, il presidente della Prima commissione Daniele Nicchi. MOZIONI, DISEGNI DI LEGGE E ATTI AMMINISTRATIVI “Verifica della sussistenza o insussistenza di cause di ineleggibilità' o condizioni di incompatibilità', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 5 e 56 dello Statuto regionale e dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento interno, nei confronti del consigliere regionale Enrico Melasecche Germini”, proposta di atto amministrativo di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza; “Ulteriori modificazioni alla Legge regionale “30/2005” (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), disegno di legge di iniziativa della Giunta, relatori in Aula: per la maggioranza Eleonora Pace (FDI), per la minoranza Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria); “Programma dei lavori della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari”, atto da sottoporre all'Assemblea ai fini del solo esame, di iniziativa del Presidente della Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari, Daniele Carissimi (Lega); “Ulteriori modificazioni della Legge regionale '19/2009' (Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie - modificazioni e abrogazioni)”, proposta di legge regionale di iniziativa dei consiglieri Valerio Mancini, Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Francesca Peppucci, Daniele Nicchi, Eugenio Rondini e Daniele Carissimi (Lega); “Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sull'andamento della gestione finanziaria della Regione Umbria nel secondo trimestre 2020”, atto da sottoporre all'Assemblea ai fini del solo esame, relatore Daniele Nicchi (Lega); “Impegno del Presidente della Regione e della Giunta regionale a manifestare presso il Parlamento della Repubblica italiana la più' ferma opposizione alla proposta di legge sulla omotransfobia, a firma Zan – Scalfarotto”, mozione presentata dai consiglieri della Lega (Stefano Pastorelli, Paola Fioroni, Daniele Carissimi, Daniele Nicchi, Francesca Peppucci, Eugenio Rondini e Valerio Mancini); “Tutela, valorizzazione e promozione della 'Fioritura di Castelluccio di Norcia' come evento di interesse internazionale ed identitario dei valori e dell'immagine dell'Umbria”, mozione del consigliere Vincenzo Bianconi (Gruppo misto); “Misure di prevenzione e di deterrenza a tutela degli operatori sanitari”, mozione dei consiglieri Marco Squarta e Eleonora Pace (FDI); “Attivazione di ogni strumento finanziario utile a rafforzare l'assistenza territoriale e ospedaliera della Regione Umbria”, mozione del consigliere Donatella Porzi (PD); “Azioni per il miglioramento del servizio di Cardiologia riabilitativa in Umbria”, mozione dei consiglieri della Lega Paola Fioroni e Stefano Pastorelli; “Sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ambito territoriale di caccia numero 2”, relazione orale della Prima commissione, relatore il presidente Daniele Nicchi; “Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente in seno al Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda speciale della Camera di commercio - promocamera – Perugia”, relazione orale della Prima commissione, relatore il presidente Daniele Nicchi; “Azienda ospedaliera di Perugia - S. Maria della misericordia - designazione di un componente del Collegio sindacale”, relazione orale della Prima commissione, relatore il presidente Daniele Nicchi.