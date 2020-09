Positivi al Covid due dipendenti di una scuola a Terni

(ANSA) - TERNI, 07 SET - Ci sono anche due dipendenti di 57 e 59 anni di un istituto scolastico del comune di Terni tra le cinque nuove persone risultate positive al Covid-19 in città e riportate dalla dashboard regionale di oggi. Entrambi i casi - secondo quanto riferisce l'Usl Umbria 2 - sono stati individuati tramite "contact tracing" effettuato tempestivamente dai sanitari del servizio di Igiene e sanità pubblica, diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti, dopo che nei giorni scorsi era già risultata contagiata una collaboratrice scolastica della stessa scuola. I due soggetti presentano sintomatologia lieve e si trovano in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio.

Gli altri cinque casi riportati riguardano i due bambini di tre e sei anni già comunicati dall'azienda e un ventinovenne, sempre residente a Terni, con sintomatologia lieve, venuto a contatto con persone positive provenienti e residenti all'estero. Il giovane è in isolamento domiciliare contumaciale.

(ANSA).