Lega, esercito a Fontivegge risultato importante

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - "Esercito a Fontivegge, un risultato importante per potenziare controllo e vigilanza nel quartiere di Perugia, un punto di partenza fondamentale per garantire sicurezza in tutta la città": lo hanno sottolineato gli esponenti della Lega in una conferenza stampa nella sede perugina del partito, in via Martiri dei Lager.

Sono intervenuti il senatore Simone Pillon, referente Lega per Perugia, l'assessore comunale Lega con delega alla sicurezza, Luca Merli, il capogruppo Lega in consiglio comunale a Perugia, Lorenzo Mattioni.

"La Lega - ha sottolineato Pillon - passa dalle parole ai fatti.

Avevamo promesso l'esercito a Fontivegge per garantire ai cittadini onesti quel necessario 'ombrello' di sicurezza e così è stato"; "un grande augurio ai cittadini di Fontivegge, con la speranza che questo momento diventi occasione perché il quartiere sia restituito alle famiglie, alle attività, ai negozi, alle strutture ricettive".

"Da questo momento in poi - ha osservato Merli - inizia una nuova era, dove si potrà guardare in maniera diversa il quartiere e tornare a viverlo con serenità e normalità".

Mattioni ha sottolineato che "l'impegno della Lega continua anche nelle altre periferie di Perugia sulle quali - ha detto - vogliamo intervenire per garantire legalità, decoro e sicurezza". (ANSA).