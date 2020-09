Busitalia, rateizzazione abbonamenti scolastici

(ANSA) - PERUGIA, 07 SET - E'possibile, fino al 30 settembre, la rateizzazione del pagamento anche degli abbonamenti scolastici Busitalia (Gruppo FS Italiane), delle tipologie Studente e Universitario.

L'agevolazione è concessa a singoli abbonati, o membri dello stesso nucleo familiare, che sottoscrivano contemporaneamente uno o più abbonamenti (Studente e/o Universitario), la cui spesa complessiva superi 400 euro, compresa l'eventuale quota per l'integrazione ai servizi urbani.

Per utilizzare l'agevolazione è sufficiente compilare il modulo Rateizzazione al momento della sottoscrizione e procedere al pagamento dell'acconto. Le due rate successive vanno corrisposte rispettivamente entro il 30 novembre - pagamento possibile fin dal 20 novembre - ed entro il 31 gennaio 2021, con pagamento effettuabile fin dal 20 gennaio.

Il mancato rispetto dei termini del pagamento comporterà la sospensione della validità dell'abbonamento e la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Il mancato utilizzo dell'abbonamento non legittima l'interruzione del pagamento dell'intero importo.

L'agevolazione della rateizzazione viene ovviamente riservata anche agli studenti universitari, per i quali sono emessi abbonamenti ad una tariffa agevolata equiparata alla tariffa Studente.

La campagna per il rimborso degli abbonamenti non utilizzati nel periodo del lockdown causato dall'emergenza Covid-19 si estenderà intanto fino al 30 novembre.ovid-19. (ANSA).