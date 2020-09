Vescovo Assisi, gesto del Papa di dà la forza per ripartire

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - "Anche questo gesto di papa Francesco ci dà nuovo coraggio e forza per 'ripartire'": lo afferma il vescovo di Assisi, mons. Domenica Sorrentino, ringraziando papa Francesco per la sua prossima visita nella città, il 3 ottobre.

"Ancora una volta, pur in forma strettamente privata, papa Francesco sarà ad Assisi alla tomba di San Francesco - sottolinea i vescovo - per dare un messaggio al mondo che trova nel Santo di Assisi ispirazione e conforto. È il messaggio della fraternità".

" Mentre il mondo soffre una pandemia che mette tanti popoli in difficoltà, e ci fa sentire fratelli nel dolore - continua il mons. Sorrentino - non possiamo non sentire il bisogno di diventare soprattutto fratelli nell'amore. Non ci salveremo se non insieme. A nome di tutta questa Chiesa, che al Poverello diede i natali di luce e di fede, e lo vide contrassegnare di sé tutti gli angoli di questa Città benedetta, ringrazio papa Francesco per questo gesto che ci riempie di commozione e di gratitudine". (ANSA).