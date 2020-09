Mostra 'Fra innocenza ossessione' di Edoardo Fontana

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Si inaugura domenica 6 settembre al Museo dell'Opera Guido Calori di San Gemini la mostra 'Fra innocenza & ossessione. Disegni & xilografie' di Edoardo Fontana, una selezione di incisioni e un gruppo di disegni dedicati al mondo femminile, talvolta utilizzati per la realizzazione di illustrazioni editoriali. Tra questi spicca una interpretazione della scultura di Calori dal titolo 'Sconforto', datata 1919. L'allestimento dell'artista milanese - che esporrà anche l'ultimo ciclo xilografico dedicato a Salomè, raccolto anche in una cartella - rimarrà visibile al pubblico fino al 27 settembre. Il disegno e la xilografia sono i principali strumenti di espressione dell'arte di Fontana, che delinea le figure a grafite con rialzi a matita conté su carta colorata, raramente utilizza anche la biacca, traccia le linee delle forme in nero e ne evidenzia le luci in bianco. Come è sottolineato nel saggio di Maria Gioia Tavoni che introduce il catalogo, edito dall'editore bolognese Pendragon, "sono le donne, in qualunque modo Fontana si esprima, a carpire la sua costante attenzione, quella di un artista che continua ad avvolgerle in un estenuante visivo". "Sono quelle di Fontana - prosegue Tavoni - donne che si muovono in contesti i più diversi e impensabili; donne protese ad affermare la propria carica di sensualità senza tuttavia lasciarsi privare della loro forte dose di ingenuità".

(ANSA).