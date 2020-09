Coronavirus: 16 nuovi positivi in Umbria su 1.968 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 05 SET - Dopo i 35 di venerdì, sono 16 nell'ultimo giorno i contagi da Covid accertati in Umbria, 1.890 dall'inizio della pandemia.

Aumentano ancora i ricoverati, sono 15 (uno in più), due dei quali in terapia intensiva (erano tre). E' quanto emerge dai dati ufficiali della Regione aggiornati al 5 settembre e pubblicati nel sito dell'ente.

Registrati cinque nuovi guariti, 1.467 complessivamente, con gli attualmente positivi che salgono da 332 a 342. I morti sono 81.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 1.968 (164.208 complessivi).

