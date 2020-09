Tesei, sanità è sfida delle sfide

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - "La sanità rappresenta oggi la sfida delle sfide da gestire in un contesto pandemico complesso, aggravato per l'Umbria dalla crisi economica di lungo corso e da quella post terremoto": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei, presidente del consorzio Scuola umbra di pubblica amministrazione, intervenuta a Villa Umbra all'apertura del Corso di formazione manageriale per direttori sanitari ed amministrativi di Azienda sanitaria. Definito "un percorso di alta formazione molto importante in ambito sanitario".

"È nostro dovere - ha detto la presidente - costruire un sistema sanitario sempre più efficiente, in grado di rispondere a bisogni di salute attuali e futuri crescenti. Nel perseguire tale risultato, la formazione rappresenta una leva fondamentale e Scuola umbra di amministrazione pubblica un alleato strategico. Ho avuto modo di incontrare in diverse occasioni l'amministratore Magarini con cui stiamo condividendo e sviluppando progetti interessanti per implementare l'offerta formativa rivolta alla pubblica amministrazione". (ANSA).