Rateizzazione abbonamenti bus scolastici

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - L'assessore regionale ai trasporti, Enrico Melasecche, visto che in questi giorni molti cittadini stanno sottoscrivendo gli abbonamenti per i propri figli che utilizzano gli autobus per raggiungere le varie sedi scolastiche, ha reso noto che "c'è la possibilità, per tutti coloro che non hanno utilizzato l'abbonamento durante il blocco dovuto al coronavirus, di utilizzare il voucher rilasciato da Busitalia riducendo in questo modo il costo complessivo".

"Grazie ad una applicazione specifica - ha sottolineato - ne sono stati rilasciati oltre 4.600 in soli tre giorni".

Viene inoltre data la possibilità, da lunedì 7 settembre - ha annunciato la Regione -, a tutti coloro che si presenteranno alle biglietterie di rateizzare il costo residuo dell'abbonamento alle stesse condizioni degli anni passati, misura questa possibile solo in Umbria. (ANSA).