Prefetto visita guardia finanza Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Il prefetto di Perugia, Armando Gradone, si è recato in visita al Comando provinciale della guardia di Finanza, dove è stato accolto dal comandante provinciale, colonnello Danilo Massimo Cardone, e da tutti gli ufficiali ed i comandanti di reparto, alla presenza del comandante regionale gen. Benedetto Lipari.

Il comandante provinciale - riferiscono le fiamme gialle -, dopo aver delineato il contesto socio-economico che caratterizza l'area perugina, ha illustrato l'organizzazione del Corpo nell'ambito della provincia, nonché l'attività di servizio svolta dalle articolazioni dipendenti.

Al termine della visita, è stata fatta una dimostrazione dell'impiego operativo delle unità cinofile, coinvolte costantemente nei servizi di ordine pubblico e di ricerca di stupefacenti.

Il prefetto ha ringraziato tutti i militari per l'impegno profuso nell'espletamento dei delicati compiti istituzionali di polizia economico-finanziaria a tutela delle categorie economiche che operano legalmente sul mercato, oltre che per "l'importante contributo" assicurato nel comparto dell'ordine e della sicurezza pubblica. (ANSA).