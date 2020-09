Ordinanza per accesso Le Mole a Narni

(ANSA) - NARNI (TERNI), 04 SET - Entra in vigore oggi l'ordinanza del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, che regolamenta la presenza di bagnanti nella zona delle Mole di Narni, nelle ultime settimane affollate di cittadini e turisti.

L'ingresso, nei primi tre fine settimana di settembre, sarà infatti consentito fino ad un massimo di 200 persone, per evitare assembramenti in relazione alle misure previste per l'emergenza Covid-19.

Le disposizioni, in accordo con la stazione dei carabinieri, saranno garantite dalla presenza di personale abilitato posto all'ingresso del solarium e saranno in vigore dal venerdì alla domenica. "Questo provvedimento, attuato al termine della presente stagione estiva - spiega De Rebotti - riveste carattere sperimentale. Degli eventuali buoni esiti se ne terrà conto per la prossima stagione". (ANSA).