Meloni, dubbi affidabilità test privati

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - "La vicenda dei presunti casi di positività al coronavirus, che ha visto coinvolti alcuni giocatori e membri dello staff tecnico del Perugia calcio, non può che sollevare dubbi sul livello di affidabilità diagnostica di alcuni centri privati": è quanto afferma Simona Meloni, consigliere regionale del Pd e vice presidente dell'Assemblea legislativa. Annuncia quindi un'interrogazione alla Giunta regionale per conoscere "il livello di monitoraggio e controllo delle strutture accreditate dal servizio sanitario regionale ad eseguire prestazioni nell'ambito della diagnosi del Covid-19".

La "positività riscontrata recentemente in alcuni giocatori del Perugia Calcio, a seguito di uno screening in una struttura privata accreditata - ricorda Meloni -, è stata poi smentita dall'esito dei tamponi ripetuti dall'Asl Umbria". Auspica quindi che "quanto accaduto rappresenti soltanto un caso isolato e possa risultare utile alla Giunta regionale per alzare l'attenzione su un tema così sensibile per la salute dei cittadini". (ANSA).