In Umbria 133 casi Covid in settimana

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - In Umbria i casi di coronavirus sono passati da 1.741 del 28 agosto a 1.874 del 4 settembre (+ 133); gli attualmente positivi da 234 sono diventati 332 (+ 98).

Emerge dal report settimanale della Regione.

I guariti sono cresciuti da 1427 a 1462 (+ 35); i ricoveri totali sono passati da 12 a 14 (+ 2), tre in rianimazione (+3).

Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1.905 rispetto alle 1743 (+ 162) del 28 agosto, e di queste sono in isolamento contumaciale 318 rispetto alle 222 del 28 agosto (+ 96).

A questa mattina il numero complessivo dei tamponi eseguiti è di 162.240, rispetto ai 149.916 alla data del 28 agosto, con un aumento di 12.324. (ANSA).