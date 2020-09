Comandante Arma Umbria saluta col. Fabi

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Il generale Massimiliano Della Gala, comandante della Legione carabinieri Umbria, ha fatto visita al Comando provinciale di Perugia per salutare il colonnello Giovanni Fabi, al termine della sua esperienza professionale, durata oltre tre anni, alla guida dell'Arma della provincia perugina. Ha quindi evidenziato "le brillanti doti professionali ed umane" dell'ufficiale, ringraziandolo per i considerevoli risultati conseguiti.

Il comandante della Legione ha poi sottolineato "l'assoluto spessore" del Colonnello Fabi, ricordando l'esperienza, di "innegabile livello, da lui conseguita attraverso gli incarichi ricoperti nelle diverse organizzazioni dell'Arma", citando in particolare con il Ros.

Il Colonnello Fabi lascia l'Arma territoriale per assumere, a partire dal prossimo lunedì, un rilevante incarico alla Direzione investigativa antimafia di Roma. (ANSA).