Clt gestirà palestra vigili fuoco

(ANSA) - TERNI, 04 SET - Una nuova sinergia per favorire la ripresa e la promozione dello sport in impianti sportivi adeguati e funzionali, unendo strutture e professionalità di primo livello: è l'obiettivo della collaborazione avviata tra il comando provinciale dei vigili del fuoco e il Circolo lavoratori Terni, grazie alla quale quest'ultimo gestirà la palestra annessa al Centro formazione territoriale della caserma.

L'aggiudicazione per bando pubblico - presentata stamani - prevede che il Clt, a fronte di un canone mensile e di un rimborso delle utenze, utilizzi per i prossimi quattro anni l'impianto per svolgere le attività delle sezioni sportive, a partire dal volley (dalla prima squadra che milita in C1 all'intero settore giovanile) e dal calcio a 5. Nella palestra si svolgeranno sia gli allenamenti che le partite di campionato, oltre a tornei e manifestazioni. (ANSA).