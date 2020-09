Balzo positivi Covid, 35 in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 04 SET - Nuovo balzo avanti dei contagi da Covid in Umbria, 35 nell'ultimo giorno, 1.874 dall'inizio della pandemia. Aumentano anche i ricoverati che passano da 12 a 14 (da due a tre in terapia intensiva). Lo riporta in sito della Regione.

Registrati dieci nuovi guariti, 1.462 complessivamente, con gli attualmente positivi che salgono da 307 a 332. La dashboard riporta ancora 80 morti ma l'81/a vittima in Umbria è stata segnalata oggi dall'ospedale di Perugia.

Eseguiti nelle ultime 24 ore 2.176 tamponi, 162.240 complessivamente. (ANSA).