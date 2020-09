A Montone seggi non saranno nelle scuole

(ANSA) - MONTONE (PERUGIA), 04 SET - Il Comune di Montone, piccolo centro della provincia di Perugia, ha deciso di non utilizzare le scuole come sede per le votazioni del 20 e 21 settembre.

"Abbiamo preferito non interrompere - spiega l'Amministrazione - l'avvio di questo anno scolastico, reso già particolarmente complesso dall'emergenza sanitaria. A Montone i seggi saranno quindi collocati a Santa Maria di Sette, nei locali della ex scuola, ora adibiti a Centro di aggregazione, e nella palestra comunale del capoluogo. L'utilizzo della palestra, in questo caso, consentirà il regolare svolgimento delle lezioni e sarà un valido spazio alternativo per le operazioni di voto, che si terranno in tutta sicurezza, senza turbare la continuità didattica". (ANSA).