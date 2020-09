Sindaco Cascia, vicini ad atleti positivi

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 03 SET - "Seguiamo con grande attenzione la vicenda e siamo vicini ai cinque atleti della nazionale di scherma in ritiro a Cascia risultati positivi al coronavirus": a dirlo all'ANSA è il sindaco della città di Santa Rita, Mario De Carolis.

"Venerdì mattina emetterò le ordinanze di rito e vedremo come gestire al meglio la logistica degli atleti", ha detto ancora il sindaco di ritorno dal vertice a Palazzo Chigi dove, assieme agli altri amministratori del cratere sismico ha incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

De Carolis ha infine voluto "ringraziare la Usl per il lavoro puntuale che sta svolgendo sui territorio in chiave anti Covid".

