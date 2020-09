(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - E' stato presentato stamani a Palazzo Trinci di Foligno il nuovo progetto "Humbria2O. La cultura non si ferma", promosso da una rete di 8 Comuni umbri e 14 musei per valorizzare e rilanciare i luoghi della cultura e i territori ad esso collegati. Dal 19 settembre verrà avviato un programma di offerte didattiche, percorsi e attività, a cominciare dal trekking, per famiglie, scuole e visitatori. "Si tratta di una grande occasione per la diffusione della conoscenza del patrimonio umbro e una sfida per rispondere all'emergenza che stanno vivendo i luoghi della cultura a causa del Covid 19", ha spiegato il coordinatore del progetto Alessandro La Porta. Il progetto, realizzato con il contributo della Regione, ha in Foligno il Comune capofila e conta la partecipazione delle amministrazioni di Assisi, Valtopina, Todi, Baschi, Montecchio, Alviano, Avigliano Umbro, con il supporto di Acquasparta.

Le proposte in programma, è stato detto dagli organizzatori, "avranno tutte un punto di partenza comune: H2O, ovvero l'acqua". (ANSA).