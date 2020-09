Inaugurata a Foligno sede operativa Protezione civile della Cri

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - E' stata inaugurata a Foligno la sede operativa regionale di Protezione civile della Croce rossa, alla presenza, fra gli altri, di Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce rossa italiana.

"Un evento - spiega una nota della Croce rossa - che sancisce l'inaugurazione ufficiale di quello che si appresta a diventare, a tutti gli effetti, un polo di fondamentale importanza logistica, dal momento che sarà sede operativa regionale delle attività di emergenza e di protezione civile di Croce rossa italiana, ma fungerà anche da centro di formazione per nuovi corsi e attività di aggiornamento o esercitazione".

Il presidente della Cri Umbria, Paolo Scura, ha osservato che: "Questa nuova sede fungerà sicuramente da volano per tutta la Croce rossa dell'Umbria e sarà un punto di raccordo nella collaborazione, sempre più stretta, con la Regione Umbria per le attività emergenziali. Ma sarà importante anche per la formazione della Croce rossa regionale".

Lo stabile di 1.400 metri quadrati, posizionato strategicamente tra gli edifici dei vigili del fuoco e della sala operativa della Regione Umbria, è dotato di 11 uffici, una sala riunioni per il consiglio direttivo regionale da 22 posti con tutte le predisposizioni per poter essere continuamente collegati, in caso di emergenza, con la Sala operativa della Croce rossa nazionale, il Centro funzionale della Protezione civile regionale e la Sala situazione Italia della Protezione civile, una sala di attesa e gli spazi destinati al Comitato Cri di Foligno che si trasferirà nella nuova sede.a. (ANSA).