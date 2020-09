Scende il numero dei nuovi positivi al Covid in Umbria, sono 9

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - Scende il numero dei nuovi positivi al Covid-19 in Umbria: sono nove quelli accertati nelle ultime 24 ore, su 1.108 tamponi eseguiti: è quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione ed aggiornati al 3 settembre. Sono 1.839 i casi totali dall'inizio della pandemia. Salgono i guariti, da 1.447 a 1.452.

Si registrano però due nuovi ricoveri, nelle ultime 24 ore: sono 12, due dei quali in terapia intensiva. Sono 307 in Umbria gli attualmente positivi. Complessivamente i tamponi eseguiti sono 160.064. (ANSA).