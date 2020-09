Alcol ai minorenni, nuovo caso in un bar a Orvieto

(ANSA) - PERUGIA, 03 SET - Nuovo caso di alcolici venduti ai minorenni ad Orvieto, dove la polizia ha denunciato i titolari di un altro bar del centro storico, dopo un episodio simile che nei giorni scorsi aveva portato alla sospensione della licenza di un locale per 15 giorni da parte del questore di Terni. Anche il secondo esercizio - riferisce il commissariato - avrebbe venduto shottini a ragazzini quindicenni, in violazione della normativa. I fatti, ricostruiti dagli agenti, risalgono ad alcune serate fa quando gli investigatori, in borghese, informati dell'accaduto, hanno dato il via alle indagini. Gli accertamenti svolti sono stati oggetto di una dettagliata segnalazione inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Terni e a quella presso il tribunale dei minorenni di Perugia. I titolari del locale sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori con età inferiore a 16 anni. (ANSA).