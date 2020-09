Squarta, Trasimeno ricchezza inestimabile

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - "Il lago Trasimeno rappresenta una ricchezza di inestimabile valore per la nostra Regione. Occorre per questo definire e disciplinare, magari con una legge regionale ad hoc, interventi e azioni di salvaguardia e valorizzazione di tutta la zona coinvolta, con il necessario contributo dell'Unione dei Comuni, di Arpa e delle maestranze dei luoghi": il presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, che ha incontrato su questi temi il vicepresidente della Giunta Roberto Morroni, sottolinea come il bacino lacustre si inserisca "a pieno titolo tra le bellezze paesaggistiche della Nazione". "In considerazione di ciò - aggiunge -, non possiamo più permettere che le criticità riscontrate fino a ad oggi diventino la regola e le soluzioni un'eccezione".

L'intervento di Squarta punta sulle sulle "annose questioni che affliggono l'area del Trasimeno, dai dragaggi che non si fanno dal 2008, alla presenza dei chironomidi, alla pulizia e manutenzione di darsene, canali e spiagge". "Su tutta questa serie di problemi - spiega - ho avuto un proficuo incontro con il vicepresidente della Giunta regionale, con delega alle politiche ambientali Roberto Morroni, registrando un'attenzione nuova verso il Lago Trasimeno, le sue condizioni e per le potenzialità di sviluppo che questa particolare zona dell'Umbria presenta". (ANSA).