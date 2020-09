Scuola: nel 'cratere' corsi recupero online da Sae per molti

(ANSA) - CAMERINO, 01 SET - In tempo di Covid, l'avvio del nuovo anno scolastico nelle zone terremotate di Marche e Umbria è iniziato con i corsi di recupero a distanza. Alcuni alunni, già stamani, si sono dovuti collegare a Internet dalle loro case e molti dalle loro casette Sae, in attesa di tornare sui banchi il 14 settembre. "Sono interessati ai corsi circa 150 studenti, abbiamo preferito le lezioni on line per organizzare al meglio il rientro a scuola", spiega all'ANSA il dirigente scolastico dei licei "Costanza Varano" di Camerino, Francesco Rosati. "Per il nostro istituto - aggiunge - il recupero è iniziato oggi e andrà avanti per alcuni giorni, intanto proseguiremo con i lavori che abbiamo avviato all'interno del complesso scolastico in modo che per la riapertura tutto sia in ordine e gli studenti potranno tornare in presenza nella massima sicurezza". A Norcia, altra città ferita dal sisma del 2016, i corsi saranno "avviati nei prossimi giorni e interesseranno una trentina di alunni", ha detto la preside del De Gasperi-Battaglia' Rosella Tonti.

(ANSA).