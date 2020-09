Molestava la ex compagna, arrestato a Perugia per stalking

(ANSA) - PERUGIA, 01 SET - Molestava la sua ex compagna con telefonate e messaggi ma anche insulti e minacce: per questo motivo un uomo di 47 anni, italiano, è stato arrestato a Perugia dalla polizia, per atti persecutori.

L'uomo, già indagato in passato per reati contro la persona non aveva accettato - ha riferito la questura - la separazione dalla ex compagna e nell'ultimo periodo continuava a molestarla con chiamate e messaggi insistenti. Era inoltre solito appostarsi sotto l'abitazione della donna e suonare insistentemente il campanello, insultandola pesantemente e minacciandola.

Questi atteggiamenti avrebbero creato nella vittima un grave stato di ansia e paura. L'uomo, per questi suoi comportamenti, era stato di recente ammonito dal questore di Perugia. (ANSA).