Riapre nido Montessori a Perugia

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Domani sarà il primo giorno al nido per i bambini da zero a tre anni che a Perugia frequentano il Centro Internazionale Montessori. Il Direttore, Luciano Mazzetti, pedagogista e già Presidente dell'Opera Nazionale Montessori, ha deciso la riapertura del nido bilingue cui, nei prossimi giorni, seguirà la scuola dell'infanzia, la primaria, la secondaria e i licei.

''Abbiamo dato priorità alla riapertura del nido - spiega all'Ansa Mazzetti - perché i bimbi da zero a tre anni sono i più vulnerabili, hanno bisogno di spazi adeguati, devono poter esplorare l'ambiente intorno a loro, andare carponi sui pavimenti, manipolare oggetti studiati appositamente per facilitare la comprensione del mondo che li circonda''. ''Certo - aggiunge - questo ha comportato un impegno e un'attenzione particolare, abbiamo ampliato gli spazi anziché restringerli, abbiamo predisposto una sanificazione costante. Si può spiegare a un ragazzo del liceo che per alcuni mesi dovrà indossare la mascherina, fare ricreazione in classe, ma per un bimbo piccolo il virus è un'entità sconosciuta, per fortuna''. (ANSA).