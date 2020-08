Nuovo comandante Norm compagnia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 AGO - Il capitano Francesca Lico è il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia dei carabinieri. Sostituisce il pari grado Urbano Marrese, che, al termine di un percorso di tre anni, ha lasciato la città Umbra per Reggio Calabria, dove guiderà il Nucleo operativo e radiomobile di quella compagnia.

Il capitano Lico, 44 anni, originaria di Roma, già in servizio presso il comando Legione carabinieri "Toscana" quale ufficiale addetto e presso la Scuola marescialli e brigadieri di Firenze quale capo sezione addestramento del primo reggimento allievi marescialli si è detta "onorata" dell'incaricato assegnatole e "felicissima" di poter prestare servizio "in questa magnifica città". (ANSA).