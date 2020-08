Conferma Bellesini a Opera duomo Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 31 AGO - Gianfelice Bellesini, già prefetto di Terni tra il 2013 e il 2015, è stato confermato alla presidenza dell'Opera del Duomo di Orvieto. L'elezione è avvenuta nella seduta di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione della fabbriceria, nominato per un triennio con provvedimento del ministro dell'Interno del primo agosto.

Oltre a Bellesini fanno parte del consiglio Giuseppe Maria Della Fina, Sandro Carlo Fagiolino, Francesco Longhi, Bruno Mazzone, Fernando Sanzò e Francesco Valentini.

In una nota, nel ringraziare i consiglieri elettori il presidente Bellesini ha espresso la propria "gratitudine per la fiducia concessagli", augurando "buon lavoro a tutti i componenti del cda". (ANSA).