Accordo per polo scolastico Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 31 AGO - Siglato l'accordo per il nuovo Polo scolastico di Norcia. A firmarlo il commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, la presidente della Regione, Donatella Tesei, quello della provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, il sindaco del Comune di Norcia, Nicola Alemanno e il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione Umbria, Stefano Nodessi Proietti.

Il progetto, dal valore complessivo di quasi 25 milioni di euro, prevede la ricostruzione dell'Istituto onnicomprensivo De Gasperi-Battaglia e potrebbe, se necessario, essere realizzato ricorrendo ai nuovi poteri speciali affidati dalla legge al commissario. Le opere attualmente finanziate riguardano i soli plessi scolastici ed ammontano a 14,9 milioni di euro.

Sempre oggi, Legnini ed il sindaco di Spoleto, Umberto De Augustinis, hanno raggiunto un'intesa per la definitiva localizzazione e la ricostruzione di due istituti scolastici pesantemente danneggiati dal sisma 2016, la scuola superiore Dante Alighieri e quella per l'infanzia Prato Fiorito. (ANSA).