Da Tsa campagna Trasimeno plastic free

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 30 AGO - Buone pratiche e riduzione della plastica al centro della campagna Trasimeno plastic free proposta per il secondo anno consecutivo da Tsa. Una serata, quella che si è svolta sabato 29 agosto presso la Rocca di Castiglione del Lago all'interno della manifestazione Trasimeno Blues, che ha visto giovani operatori impegnati nella distribuzione di borracce e di informazioni sulla campagna.

La campagna ha come obiettivo la riduzione dell'uso degli imballaggi e della plastica usa e getta. Ogni anno, infatti, almeno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani - ricordano gli organizzatori -, con gravi conseguenze sulla vita marina e terrestre. Si tratta soprattutto di oggetti monouso come bottiglie per l'acqua, stoviglie e sacchetti. TSA attraverso la campagna vuole informare cittadini e turisti, attraverso dei comunicatori ambientali, sull'uso consapevole della plastica anche attraverso l'utilizzo della borraccia brandizzata che viene regalata a tutti quelli che decideranno di partecipare ad un divertente gioco social. (ANSA).