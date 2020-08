Altri 31 positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 30 AGO - Balzo in avanti dei nuovi casi di Covid accertati nell'ultimo giorno in Umbria, 31 contro i 12 di ieri, 1.784 dall'inizio della pandemia, a fronte di 1.662 tamponi analizzati (153.666 in tutto). Si legge sul sito della Regione.

Invariato ad 80 il numero delle vittime, sono stati registrati altri sette guariti, 1.437 totali. Passano quindi da 243 a 267 gli attualmente positivi.

Negli ospedali c'è invece un ricoverato in meno, 11, uno in intensiva a Perugia, dopo la dimissione di un paziente Covid da quello di Terni. (ANSA).