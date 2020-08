Inaugurata nuova ciclovia fiume Nera

(ANSA) - SANT'ANATOLIA DI NARCO (PERUGIA), 29 AGO - Inaugurato nuovo tracciato della ciclovia del fiume Nera e del percorso ciclabile della Via di Francesco, che si sviluppa da Sant'Anatolia di Narco alla Cascata delle Marmore.

Le caratteristiche sono state illustrate in un incontro presso la vecchia stazione ferroviaria della ex ferrovia Spoleto-Norcia a Sant'Anatolia di Narco. Presenti gli assessori regionali Paola Agabiti, Turismo e cultura, ed Enrico Melasecche, Infrastrutture e trasporti, il presidente del Bim Nera e Velino, Egildo Spada ed i sindaci del territorio.

"Con questi interventi - ha sottolineato Agabiti - la Regione Umbria si pone all'avanguardia per un turismo sostenibile che possa valorizzare a pieno le bellezze ambientali, naturali e paesaggistiche che, insieme alle eccellenze storiche e culturali, costituiscono un patrimonio di inestimabile valore".

