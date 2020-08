Calcio: Pescara, Massimo Oddo è il nuovo allenatore

(ANSA) - PESCARA, 29 AGO - Dopo due settimane di trattative il Pescara ha scelto l'allenatore per la prossima stagione in serie B. Si tratta di Massimo Oddo che così, a distanza di quattro anni, torna a sedere sulla panchina biancazzurra. La firma del contratto è arrivata questa mattina, con l'ufficialità resa nota dalla società sul sito con un "Bentornato Massimo Oddo". Oddo, che questa mattina è al DelfinoTrainingCenter per l'inizio della preparazione precampionato della squadra, guiderà il Pescara per i prossimi due anni. La presentazione del 44enne tecnico abruzzese è in programma lunedì 31 agosto.

Nel 2016 Oddo aveva portato il Pescara in serie A dopo la vittoria dei play off con il Trapani; il 14 agosto scorso, invece, era stato battuto ai rigori con il suo Perugia, retrocesso poi in C, proprio dal Pescara che ora allenerà nello spareggio dei play out. (ANSA).