Torna il Todi Festival, dal 3 al 6 settembre

Si inaugura il 3 settembre con il debutto nazionale di Era un fantasma, un testo inedito di Arianna Mattioli, messo in scena da Lorenzo Lavia che è anche uno dei protagonisti, insieme a Ninni Bruschetta, Lodo Guenzi e Matteo Branciamore, e si chiude il 6 sulle note di Max Gazzè, la 34/a edizione del Todi Festival, presentata nel palazzo comunale.

"Quella che ci apprestiamo a inaugurare la settimana prossima - ha affermato il direttore artistico Eugenio Guarducci - sarà l'edizione che noi ricorderemo più di ogni altra. In ogni pagina del programma, nei testi e nelle immagini dei volti dei protagonisti che lo compongono questa volta ci sono impressi non solo inchiostri, ma sentimenti veri di persone comuni, di amministratori pubblici, artisti, tecnici, scenografi, grafici, che fino all'ultimo minuto possibile hanno lottato per far sì che Todi Festival non si arrendesse a qualcosa di maledettamente invisibile, diventando, così, preziosa occasione di rinascita della vita culturale della nostra regione e del nostro paese".

In cartellone, fra l'altro, il 4 settembre, un altro debutto nazionale, Enrico IV - A scuola di re, spettacolo liberamente ispirato a William Shakespeare, con la drammaturgia di Andrea Pennacchi che ne è anche interprete, insieme a Jenni Lea Jones e Riccardo Gamba. Sabato 5 ancora un debutto nazionale sul palco del Teatro comunale, con The darkest night che vede in scena Maria Pia Calzone e Francesco Montanari, mentre la drammaturgia e la regia sono di Davide Sacco.A chiudere gli appuntamenti del Teatro comunale, domenica 6, alle ore 18, il debutto nazionale di L'amore indagato, reading teatrale in omaggio a Raffaele Lacapria, con Ida Di Benedetto e Marta Bifano. Chiusura, domenica 6 Settembre alle ore 21, in piazza del Popolo, con Max Gazzè e il suo # Scendo inPalco Tour. Torna, per la sua quarta edizione, anche la rassegna di teatro contemporaneoTodi Off.

