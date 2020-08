A Terni chirurgia senologica in corsa dopo lockdown

(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Nonostante la rigorosa applicazione delle norme anti Covid, che richiedono un intervallo maggiore tra una prestazione e l'altra, all'ospedale Santa Maria di Terni sono state abbattute le liste di attesa per le visite senologiche chirurgiche. Grazie all'incremento delle sedute ambulatoriali, già da fine luglio è stato infatti smaltito tutto il pregresso accumulato durante lo stop provocato dal lockdown e si è tornati a garantire la visita senologica chirurgica urgente entro 10 giorni e l'intervento entro 30 giorni dalla comunicazione della diagnosi. A comunicarlo, in una nota dell'azienda ospedaliera, è il dottor Alessandro Sanguinetti, responsabile della Breast unit aziendale, precisando che da oggi, dopo una breve pausa per il periodo del Ferragosto, sono riprese le sedute operatorie. "Dal 22 giugno - spiega Sanguinetti - con l'ausilio della dottoressa Marina Vinciguerra, abbiamo recuperato oltre 100 visite senologiche chirurgiche e nonostante la contrazione dell'attività chirurgica per l'emergenza Covid-19 abbiamo eseguito oltre 60 interventi chirurgici". (ANSA).