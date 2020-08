Tesei incontra Ordine giornalisti e Asu

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha ricevuto oggi a Palazzo Donini, i presidenti dell'Associazione stampa umbra, Marco Baruffi, e dell'Ordine dei giornalisti, Roberto Conticelli. Accompagnati dalla vice presidente Asu Luana Pioppi e dalla responsabile del dipartimento sindacale, Marta Cicci.

Nel corso del colloquio - del quale riferisce Palazzo Donini - sono state affrontate le diverse questioni e le principali criticità che sta attraversando il mondo dell'informazione e dell'editoria regionale. Tra gli argomenti affrontati quelli relativi all'attuazione della legge regionale a sostegno del sistema dell'informazione, all'ipotesi di una legge sull'equo compenso per la professione giornalistica e per quelle ordinistiche e alla promozione di iniziative di approfondimento e confronto sui temi dell'informazione e del lavoro giornalistico.

Da parte dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria una particolare attenzione è stata chiesta relativamente alle crisi aziendali in atto e "per contrastare l'abusivismo della professione giornalistica". (ANSA).