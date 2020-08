Sindaco Castello riceve vertici Arma

(ANSA) - CITTA' DI CASTELLO (PERUGIA), 27 AGO - Il sindaco di Città di Castello, nella veste anche di presidente della Provincia di Perugia, e il suo vice Luca Secondi hanno ricevuto il comandante della Legione carabinieri Umbria, generale Massimiliano Della Gala, e quello provinciale, il colonnello Giovanni Fabi, che tra pochi giorni assumeranno nuovi incarichi a Roma.

Nell'incontro i due ufficiali hanno sottolineato di aver sempre considerato Città di Castello "una sicurezza, per la professionalità dei militari impegnati, che ha assicurato un efficace presidio del territorio" e hanno ricordato alcuni momenti, tra cui le celebrazioni dedicate alla memoria del colonnello Valerio Gildoni.

Nel testimoniare "l'apprezzamento per le qualità umane, ancor prima che professionali" dei due ufficiali sindaco e vice sindaco hanno confermato l'impegno a portare avanti il progetto della realizzazione della nuova caserma dei carabinieri di Città di Castello, invitandoli a tornare in città in occasione della mostra che a marzo sarà dedicata a Raffaello Sanzio nel cinquecentenario della morte. (ANSA).