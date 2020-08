Scienza protagonista a Isola Einstein

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 27 AGO - Sono oltre una sessantina gli appuntamenti con divulgatori, ricercatori e scienziati in programma all'Isola di Einstein, festival internazionale di spettacoli scientifici in programma il 4 settembre all'isola Polvese e il 5 e 6 a Castiglione del Lago.

Secondo gli organizzatori si tratta dell'unico festival scientifico in presenza a oggi confermato in Italia.

Per garantire a grandi e piccoli un fine settimana caratterizzato da "divertimento intelligente da vivere in piena sicurezza", tutti gli appuntamenti in programma, sia gratuiti sia a pagamento, prevedono la prenotazione online obbligatoria sul sito https://www.isoladieinstein.it/.

Dopo l'apertura di venerdì 4 settembre all'Isola Polvese, in collaborazione con Arpa Umbria, sabato 5 e domenica 6 settembre il lungolago e il borgo di Castiglione del Lago si animeranno con dimostrazioni, giochi, attività e presentazioni di libri per curiosi di tutte le età. (ANSA).