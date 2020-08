Riaperto al traffico ponte lago Corbara

(ANSA) - BASCHI (TERNI), 27 AGO - Riaperto stamani al traffico leggero il ponte sul lago di Corbara, lungo la strada statale 448 'di Baschi', chiuso lo scorso 22 luglio per criticità strutturali rilevate su una delle campate.

Il transito - riferisce Anas - è consentito alle auto e a tutti i veicoli con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate. La circolazione è regolata a senso unico alternato con semaforo.

Conclusa la prima fase dell'intervento, che ha riguardato la messa in sicurezza della trave danneggiata, proseguono le attività necessarie al consolidamento di altre, per consentire la riapertura anche ai mezzi pesanti senza limitazioni al transito. Considerati i tempi indispensabili alla produzione dei materiali necessari, tali interventi - spiega ancora l'Anas - potranno essere avviati nella seconda metà di settembre.

Durante l'esecuzione dei lavori potrà essere necessario sospendere temporaneamente il traffico sul ponte.

L'investimento complessivo dell'intervento è di circa un milione di euro. (ANSA).