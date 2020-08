Progetto per valorizzare turismo Subasio

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 27 AGO - Assisi, come Comune capofila, insieme a Spello, Nocera Umbra e Valtopina, ha presentato un progetto per la valorizzazione integrata dell'offerta turistica del parco del Monte Subasio. Approvato e in parte finanziato per il valore complessivo di 81 mila euro, di cui 44 mila della Regione e il resto dalle quattro amministrazioni comunali.

Il progetto - è stato spiegato - rientra nell'ambito degli interventi per il rilancio del turismo in Umbria nel periodo post Covid-19. Prevede la realizzazione di iniziative basate sui criteri di sostenibilità e di accessibilità ritenuti dal Masterplan per il turismo dell'Umbria "fondamentali" per lo sviluppo e l'utilizzo delle risorse territoriali dell'area.

Il Parco del Monte Subasio ha una superficie di 7.169 ettari e viene considerato una location ideale per ospitare attività di relax e sportive. (ANSA).