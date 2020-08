Polizia scopre trasporto abusivo cani

(ANSA) - FABRO (TERNI), 27 AGO - Bloccato e sanzionato dalla polizia stradale lungo l'A1, nel territorio del comune di Fabro, un trasporto abusivo di sei cani, destinati - è stato poi accertato - a varie località del nord Italia.

I tre cuccioli e i tre adulti - spiega una nota della questura di Terni - erano all'interno di un'auto (guidata da un quarantottenne della provincia) attrezzata per il trasporto di equini e non di animali in cassa, sulla quale viaggiavano in condizioni non idonee. Le gabbie, troppo piccole, non erano infatti ancorate a terra o alle paratie laterali. Due dei tre cuccioli (di razza Rottweiler e San Bernardo), entrambi provenienti dal sud Italia, erano inoltre privi di microchip.

Sul posto è intervenuto il personale veterinario dell'Usl Umbria 2, che ha valutato l'impossibilità di far proseguire il viaggio agli animali fino a destinazione. I cani sono stati quindi sequestrati e affidati ad un centro di custodia di animali domestici della zona umbra. (ANSA).