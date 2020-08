Dieci guariti e 20 nuovi casi Covid

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - Dieci guariti dal Covid in un giorno, 1.412 totali, sono stati registrati in Umbria che, come ieri, ha fatto registrare altri 20 casi positivi, 1.719 in tutto. Secondo i dati della Regione gli attualmente positivi passano quindi da 217 a 227.

C'è poi un ricoverato in più per il coronavirus, a Perugia, 13 totali, uno dei quali in intensiva. Sempre 80 le vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.466 tamponi, 147.895 dall'inizio della pandemia. (ANSA).