Agabiti, adeguati spazi scuole umbre

(ANSA) - PERUGIA, 27 AGO - "C'è ancora da individuare alcune aule per specifiche situazioni, ma da questo punto di vista la situazione è assolutamente sotto controllo": ad assicurarlo è l'assessore regionale all'Istruzione Paola Agabiti.

Soffermandosi con l'ANSA sulla questione degli spazi necessari per garantire l'avvio dell'anno scolastico con le condizioni di sicurezza anti Covid.

"Il nostro territorio - afferma Agabiti - ci pone in una condizione molto avanzata rispetto al raggiungimento degli standard richiesti per garantire condizioni e spazi adeguati".

Secondo l'assessore "la riapertura delle scuole è uno degli aspetti più rilevanti, delicati e strategici di questa fase storica per l'intero Paese". "Le criticità di livello nazionale, dai trasporti agli spazi per la didattica - aggiunge -, sono evidentemente un aspetto che chiama in causa tutti, nessuno escluso. Per quanto riguarda l'Umbria, tali situazioni sono sicuramente meno allarmanti e rientrano in una dimensione fisiologica che stiamo affrontando in una logica di collaborazione e condivisione".

"Uno sforzo comune - dice ancora l'assessore - per il quale ritengo doveroso ringraziare tutti coloro che si stanno adoperando, dai tecnici regionali all'Ufficio Scolastico regionale, dagli amministratori locali a tutti i dirigenti e gli operatori del settore". Agabiti, trasporti è nodo tra più sensibili "Come dimostra il dibattito in sede di confronto tra Regioni e Governo il nodo dei trasporti è uno dei temi più sensibili": è quanto dice l'assessore regionale all'Istruzione, Paola Agabiti, parlando del nuovo anno scolastico e delle problematiche legate al Covid. "Per quanto riguarda le competenze dell'ente regionale, come dichiarato in settimana con l'assessore Enrico Melasecche - dice ancora Agabiti - la Regione Umbria ha già individuato le misure da adottare e le risorse necessarie per consentire un trasporto locale coerente con le normative sulla sicurezza e adeguato alle necessità che si andranno a definire. Ovviamente il tema trasporti coinvolge anche gli enti locali e il governo, anche per lo stanziamento delle risorse previste, e vede tuttora in corso - conclude Agabiti - approfondimenti in tutte le sedi istituzionali di confronto".